Немировски подтвердил уход из «Торпедо»: «Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли»

Теги Торпедо Дэвид Немировски отставки КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дэвид Немировски подтвердил свой уход из «Торпедо».

Он покинул команду вместе со всем тренерским штабом.

«27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы. Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли.

В середине февраля было собрание с руководством, мы все обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.

Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на «Торпедо» у меня нет.

Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений», – сказал Немировски.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».

В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные