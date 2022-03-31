Немировски подтвердил уход из «Торпедо»: «Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли»

подтвердил свой уход из «Торпедо».

Он покинул команду вместе со всем тренерским штабом.

«27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы. Это произошло по инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли.

В середине февраля было собрание с руководством, мы все обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.

Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на у меня нет.

Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений», – сказал Немировски.

В нынешнем сезоне нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».

В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.