Хоккеисты «Нефтехимика» провели мастер-класс в Менделеевске. Дети больше четырех часов тренировались с игроками

Теги Нефтехимик КХЛ Максим Березин Эдуард Гиматов детский хоккей Марат Хайруллин Егор Попов Хоккей

Хоккеисты «Нефтехимика» провели мастер-класс в Менделеевске.

«В соседний город, с котором налажены хорошие хоккейные связи, отправились Марат Хайруллин, Максим Березин, Эдуард Гиматов и Егор Попов. Дети четырех возрастов в течение часа с лишним, разделившись на четыре группы, под руководством игроков «Нефтехимика» интенсивно потренировались. Мастер-класс завершился двусторонней игрой», – сообщается на сайте нижнекамцев.

«Я здесь вообще-то второй раз. Когда-то с братьями Альшевскими приезжали на открытие этого ледового [дворца]. Я люблю с детьми повозиться. У самого их двое.

Как будто применял тренировки сына  на местных ребят. Они молодцы, с охотой выполняли все упражнения, которые им давали. И мы, общаясь с детьми, получили много положительных эмоций», – сказал защитник Максим Березин.

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