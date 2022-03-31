Хоккеисты «Нефтехимика» провели мастер-класс в Менделеевске. Дети больше четырех часов тренировались с игроками

Хоккеисты провели мастер-класс в Менделеевске.

«В соседний город, с котором налажены хорошие хоккейные связи, отправились , Максим Березин, и . Дети четырех возрастов в течение часа с лишним, разделившись на четыре группы, под руководством игроков «Нефтехимика» интенсивно потренировались. Мастер-класс завершился двусторонней игрой», – сообщается на сайте нижнекамцев.

«Я здесь вообще-то второй раз. Когда-то с братьями Альшевскими приезжали на открытие этого ледового [дворца]. Я люблю с детьми повозиться. У самого их двое.

Как будто применял тренировки сына на местных ребят. Они молодцы, с охотой выполняли все упражнения, которые им давали. И мы, общаясь с детьми, получили много положительных эмоций», – сказал защитник .