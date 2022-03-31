Драйзайтль о Макдэвиде: «Он мог бы набрать 100 очков и в дебютном сезоне, если бы не травмировался»

Леон Драйзайтль сообщил, что его впечатляет результативность Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Лос-Анджелеса» (4:3 Б). В его активе стало 100 (37+63) очков в 67 играх. Он достиг этой отметки в 5-й раз в карьере.

«Это очень впечатляет. Он мог бы набрать 100 очков и в дебютном сезоне, если бы не травмировался.

В этой лиге сложно забивать. Он играет против лучших каждый вечер.

Каждая команда пытается остановить его и больше всего фокусируется на нем, но каждый сезон он набирает 110, 120 очков, я даже не знаю. Это трудно сделать. Это впечатляет», – сказал Драйзайтль.

Макдэвид в 5-й раз в карьере набрал 100 очков за сезон. У него 37+63 в 67 матчах