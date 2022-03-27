Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Калгари» и догнал Мэттьюса в гонке снайперов. У обоих по 47 шайб

Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с и догнал Мэттьюса в гонке снайперов.

уступил «Флэймс» (5:9) в регулярном чемпионате .

26-летний игрок набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 4». Хет-трик стал для него 5-м за карьеру в НХЛ. В активе немецкого нападающего стало 94 (47+47) очка в 66 матчах сезона.

Он разделил лидерство в гонке снайперов с из «Торонто» (у обоих по 47 шайб), а в гонке бомбардиров идет вторым, уступая лишь партнеру по «Ойлерс» (97 очков в 65 матчах).