Илья Воробьев – журналистам: «Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него?»

Илья Воробьев считает, что журналисты ведутся на красивые речи Боба Хартли.
Главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы после поражения от «Авангарда» (1:5) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3).
– Мы пропустили три гола в меньшинстве. У «Авангарда» здорово сыграли спецбригады, у нас – нет. Седьмая игра – самое интересное в хоккее.
– Четыре матча подряд вы забрасывали по пять шайб. Сегодня — только одна. Чем «Авангард» удивил вас в обороне?
– Мы говорили на эту тему. Надо повести в одну-две шайбы, тогда они раскроются. Если нет, соперник солидно играет в обороне.
– Вы установили рекорд по результативности в сериях плей-офф. Как это получается?
– Тот, кто ведет в счете, играет в свою игру. И наоборот – когда проигрываешь, раскрываешься. Наверное, поэтому такие счета. И обе команды могут забить.
– Каким видите сюжет седьмого матча?
– Я на ясновидящего не похож. Как будет складываться, так будем принимать решения. Может быть несколько сценариев.
– Боб Хартли сказал после матча, что теперь «Магнитка» под давлением.
– Он умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него? Он красавец, у него международный опыт в этом и высшая квалификация, – сказал Воробьев.
«Авангард» выдал чемпионский хоккей и перевел серию в седьмой матч. У них с «Магниткой» – любовь