Илья Воробьев – журналистам: «Хартли умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него?»

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Илья Воробьев считает, что журналисты ведутся на красивые речи Боба Хартли.

Главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы после поражения от «Авангарда» (1:5) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). 

– Мы пропустили три гола в меньшинстве. У «Авангарда» здорово сыграли спецбригады, у нас – нет. Седьмая игра – самое интересное в хоккее.

– Четыре матча подряд вы забрасывали по пять шайб. Сегодня — только одна. Чем «Авангард» удивил вас в обороне?

– Мы говорили на эту тему. Надо повести в одну-две шайбы, тогда они раскроются. Если нет, соперник солидно играет в обороне.

– Вы установили рекорд по результативности в сериях плей-офф. Как это получается?

– Тот, кто ведет в счете, играет в свою игру. И наоборот – когда проигрываешь, раскрываешься. Наверное, поэтому такие счета. И обе команды могут забить.

– Каким видите сюжет седьмого матча?

– Я на ясновидящего не похож. Как будет складываться, так будем принимать решения. Может быть несколько сценариев.

– Боб Хартли сказал после матча, что теперь «Магнитка» под давлением.

– Он умеет красиво говорить. Что же вы все ведетесь на него? Он красавец, у него международный опыт в этом и высшая квалификация, – сказал Воробьев.

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