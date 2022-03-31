Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ по числу сезонов с 1+ очком за игру со старта карьеры (17). Рекорд у Гретцки – 19

Кросби – 2-й игрок в истории по числу сезонов с очком за игру со старта карьеры (17).

В этом сезоне капитан проведет максимум 70 матчей, так как пропускал игры на старте сезона. Сейчас в его активе 70 (25+45) баллов в 56 играх.

Таким образом, Сидни Кросби в 17-й раз гарантировал себе результативность не ниже одного очка за игру по итогам сезона. Он держит такой уровень результативности в каждом сезоне в карьере.

Кросби разделил с 2-е место в истории лиги по числу таких сезонов. Больше их только у – 19.

При этом канадец – 2-й игрок, проведший 17 сезонов подряд с 1+ очком за игру со старта карьеры. Рекорд у Гретцки – 19.