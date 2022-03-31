Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ по числу сезонов с 1+ очком за игру со старта карьеры (17). Рекорд у Гретцки – 19

Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ по числу сезонов с очком за игру со старта карьеры (17).
В этом сезоне капитан «Питтсбурга» проведет максимум 70 матчей, так как пропускал игры на старте сезона. Сейчас в его активе 70 (25+45) баллов в 56 играх.
Таким образом, Сидни Кросби в 17-й раз гарантировал себе результативность не ниже одного очка за игру по итогам сезона. Он держит такой уровень результативности в каждом сезоне в карьере.
Кросби разделил с Горди Хоу 2-е место в истории лиги по числу таких сезонов. Больше их только у Уэйна Гретцки – 19.
При этом канадец – 2-й игрок, проведший 17 сезонов подряд с 1+ очком за игру со старта карьеры. Рекорд у Гретцки – 19.