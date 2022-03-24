Миниcтp спорта Бeлapyси о проблемах в хоккее: «Ошибка в выборе тренерского штаба, не сработала ставка на легионеров, недоверие к молодым»

Миниcтp спорта Бeлapyси высказался по поводу неудовлетворительных результатов в хоккее.

«В хоккее неудовлетворительному результату сопутствовал ряд системных ошибок.

Сегодня можно констатировать с опозданием начатые реформы в виде спорта, изначально ошиблись в выборе тренерского состава национальной сборной.

Вторая причина – ставка на натурализованных легионеров, она не сработала. Третья – недоверие к молодым, которые уже сегодня показывают результат и активно стучатся в разные команды.

Сегодня первоочередной задачей является возврат к развитию своих спортсменов и тренерских кадров.

Нужно пересмотреть структуру внутреннего чемпионата с возможностью заявки команд в чемпионат России на уровне , . Важно сохранить спортивный потенциал страны», – заявил Сергей Ковальчук.