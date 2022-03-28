Гендиректор «Динамо»: «Огромное спасибо Аркадию Ротенбергу, он уделяет много внимания хоккею в стране и клубу»

Генеральный директор выразил благодарность Аркадию Ротенбергу

«В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Уже много раз говорил об этом и сейчас еще раз скажу. Все, что команда «Динамо» делает на площадке, происходит исключительно ради наших болельщиков. Конечно, их поддержка для нас очень важна.

Не могу не сказать огромное спасибо нашему руководителю и идеологу Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что он так много уделяет внимания хоккею в стране и московскому «Динамо» в частности.

Хочу поблагодарить банк ВТБ, компании «Транснефть» и «Металлоинвест», а также других спонсоров и партнеров, благодаря которым мы имели возможность принимать участие в чемпионате , – высказался Михаил Тюркин, подводя итоги сезона «Динамо».