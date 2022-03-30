«Филадельфия» во 2-й раз подряд не вышла в плей-офф. Ранее команда 10 лет играла там по четным годам и не играла – по нечетным

во 2-й раз подряд не вышла в плей-офф.

Команда лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Миннесоты» (1:4) в матче регулярного чемпионата .

При любых раскладах «Флайерс» не займут в Столичном дивизионе место выше пятого.

Таким образом, команда нарушила действовавшую с 2012 года закономерность. На протяжении 10 сезонов «Филадельфия» выходила в плей-офф по четным годам и не выходила – по нечетным.

Кроме того, команда не будет бороться за дважды подряд впервые после 5-летнего перерыва, имевшего место с 1989 по 1994 годы.