«Филадельфия» во 2-й раз подряд не вышла в плей-офф. Ранее команда 10 лет играла там по четным годам и не играла – по нечетным

Теги Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ Чак Флетчер Майк Йео Хоккей

«Филадельфия» во 2-й раз подряд не вышла в плей-офф. 

Команда лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Миннесоты» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

При любых раскладах «Флайерс» не займут в Столичном дивизионе место выше пятого. 

Таким образом, команда нарушила действовавшую с 2012 года закономерность. На протяжении 10 сезонов «Филадельфия» выходила в плей-офф по четным годам и не выходила – по нечетным. 

Кроме того, команда не будет бороться за Кубок Стэнли дважды подряд впервые после 5-летнего перерыва, имевшего место с 1989 по 1994 годы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные