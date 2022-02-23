«Филадельфия» в 3-й раз в сезоне проиграла 6+ матчей подряд. В 2022 году у команды 18 поражений в 20 играх

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«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд. 

«Флайерс» уступили дома «Сент-Луису» со счетом 1:4. 

Поражение стало для команды под руководством Майка Йео 6-м подряд. «Филадельфия» выдает серию из 6 или более поражений в 3-й раз в текущем сезоне. 

Ранее команда проигрывала 10 и 13 матчей подряд (вторая серия стала антирекордом клуба по количеству матчей без побед). 

В календарном 2022 году у команды 18 поражений в 20 матчах. 

С 40 очками в 51 матче «Флайерс» идут на 7-м месте в Столичном дивизионе, опережая только «Нью-Джерси» на 1 балл.

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