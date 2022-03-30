Владимир Юрзинов: «Нужно сделать рывок в развитии молодежного хоккея. Раньше Европа и Северная Америка училась у нас работе с молодыми, сегодня учимся мы»

Владимир Юрзинов поделился мнением о методах развития молодежного хоккея.

– Хотим мы того или нет, но в нашем хоккее приходит время импортозамещения. Теперь на каком-то историческом отрезке все внимание – внутреннему хоккею, вся наша концентрация должна быть на нем.

– В чем это внимание должно выражаться?

– Если интересное мое мнение, то наш краеугольный камень – молодежный хоккей. В свое время судьба подарила мне возможность вместе с руководителями КХЛ Александром Медведевым и Вячеславом Фетисовым встать у истоков создания Молодежной лиги.

МХЛ – очень мощный проект, он позволил сделать шаг вперед всему нашему хоккею и открыть созвездие талантов. Что тут говорить, если даже телесериал «Молодежка» гремел по всей стране.

К сожалению, в последние годы проект МХЛ, как мне кажется, чуть-чуть сбавил темп. Наверное, это касается и офиса, и многих исторических центров воспитания молодежи. Помню, как здорово стартовал в МХЛ, например, Новокузнецк, какую группу талантов для сборных России он подготовил. А сегодня Новокузнецк – один из аутсайдеров МХЛ. И список вот таких хоккейных городов, сдавших свои позиции, к сожалению, можно продолжать.

Думаю, нам первую очередь нужно сделать очень серьезный рывок в развитии молодежного хоккея. Раньше не только Европа, но и Северная Америка училась у нас тренерским методикам и работе с молодыми. Сегодня учимся уже мы – хотя в стране еще остаются несколько центров, где с молодежью работают системно и современно.

– О каких центрах речь?

– А вы загляните в турнирные таблицы ведущих лиг – и там их обнаружите. Не раз был в Санкт-Петербурге, в Хоккейном городе, поэтому не удивляюсь, что СКА в КХЛ в седьмой раз подряд вышел в финал конференции. При этом «СКА-Нева» в ВХЛ побила рекорд результативности и уже в шаге от финала, а «СКА-1946» несколько дней назад в МХЛ, к сожалению, выбил из плей-офф действующего обладателя Кубка Харламова, мое родное московское «Динамо».

Приходит время вот таких хоккейных кластеров, в которых созданы все условия и в которых ведется системная работа во всех возрастах профессионального хоккея, это видно даже по общей тактике армейских команд.

Нам нужно привлекать внимание к таким центрам, может, даже вводить специальный совместный зачет по системе «МХЛ – ВХЛ – КХЛ», добавляя и клубы Студенческой лиги. Так будем определять лучшую хоккейную фабрику страны.

В свое время у нас было первенство Москвы по всем возрастам – и болельщики за ним внимательно следили. Почему бы не возродить идею первенства городских кластеров России? Думаю, Москва, где в КХЛ в первых рядах ЦСКА, а в МХЛ – «Красная Армия», активно бы в него включилась.

– Это столицы, а что делать с городами второго уровня?

– Считаю, что в новых условиях импортозамещение не произвести, если не возродить исторические центры. Посмотрите, сегодня новые суперарены строятся в Омске и Новосибирске. Значит, в этих городах могут возникнуть точки роста, но пока в них клубы МХЛ – не лидеры лиги, а клубов ВХЛ или нет, или только появились.

Новосибирск и Омск имеют полное право принять крупные внутрироссийские турниры – например, Кубок открытия КХЛ или Кубок Первого канала с участием Белоруссии и Казахстана. Можно возродить Спартакиаду между регионами – Сибирью, Уралом, Дальним Востоком, Москвой.

В свое время мне не удалось стать олимпийским чемпионом – за два дня до Инсбрука-1964 в звании комсорга сборной СССР слег с аппендицитом. Но в качестве игрока был не только чемпионом мира, но и чемпионом Универсиады, очень хорошо запомнил этот турнир.

Сегодня сама жизнь заставляет нас повышать статус таких соревнований. Приходит время смелых решений! – сказал бывший тренер сборной СССР.