Емелин о седьмой игре с «Металлургом»: «Главное – не расплескаться. Считаю, что шансы одинаковые»

Алексей Емелин дал комментарий в преддверии седьмой игры серии против «Металлурга».
Защитник «Авангарда» прокомментировал победу в шестом матче серии (5:1).
– Считаю, что провели отличную игру. Было много хороших моментов, которые, считаю, нужно сохранить и перенести на следующую игру.
– За счет чего удалось настроиться на такую игру после трех неудачных матчей?
– Ничего особо не меняли. Считаю, просто добавили в желании и реализации моментов.
– У вас колоссальный опыт. Что самое главное в седьмом матче?
– Главное – не расплескаться. Было отдано много эмоций, поэтому надо постараться сохранить эмоции и перенести их на седьмую игру.
– Боб Хартли сказал, что «Металлургу» будет немного тяжелее в психологическом плане? Вам полегче будет, как считаете?
– Седьмая игра – очень тяжелая. Не знаю, посмотрим. Считаю, что тут у всех шансы одинаковые, поэтому будем готовиться.
– За счет чего прорвало в большинстве?
– Стали больше идти на ворота, больше бросать и закрывать вратаря. Поэтому и смогли забить несколько голов.
– Забросив вторую шайбу, эмоционально ее отметили. Поверили в тот момент, что игру уже не отдадите?
– Надо было завести немного команду, чтобы придать эмоций, драйва, поэтому так получилось, – сказал Емелин.