Емелин о седьмой игре с «Металлургом»: «Главное – не расплескаться. Считаю, что шансы одинаковые»

дал комментарий в преддверии седьмой игры серии против .

Защитник прокомментировал победу в шестом матче серии (5:1).

– Считаю, что провели отличную игру. Было много хороших моментов, которые, считаю, нужно сохранить и перенести на следующую игру.

– За счет чего удалось настроиться на такую игру после трех неудачных матчей?

– Ничего особо не меняли. Считаю, просто добавили в желании и реализации моментов.

– У вас колоссальный опыт. Что самое главное в седьмом матче?

– Главное – не расплескаться. Было отдано много эмоций, поэтому надо постараться сохранить эмоции и перенести их на седьмую игру.

– Боб Хартли сказал, что «Металлургу» будет немного тяжелее в психологическом плане? Вам полегче будет, как считаете?

– Седьмая игра – очень тяжелая. Не знаю, посмотрим. Считаю, что тут у всех шансы одинаковые, поэтому будем готовиться.

– За счет чего прорвало в большинстве?

– Стали больше идти на ворота, больше бросать и закрывать вратаря. Поэтому и смогли забить несколько голов.

– Забросив вторую шайбу, эмоционально ее отметили. Поверили в тот момент, что игру уже не отдадите?

– Надо было завести немного команду, чтобы придать эмоций, драйва, поэтому так получилось, – сказал Емелин.