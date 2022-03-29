2 клуба, игравших в КХЛ-2021/22, не подали документы на участие в следующем сезоне

Два клуба КХЛ не подали документы на участие в следующем сезоне.

«22 из 24 клубов, принимавших участие в сезоне-2021/22, сдали в установленные регламентом КХЛ сроки документы для участия в чемпионате следующего сезона. Данные проходят экспертизу со стороны профильных департаментов лиги», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

27 февраля рижское объявило о выходе из состава КХЛ, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. 25 февраля финский отказался от участия в розыгрыше плей-офф .