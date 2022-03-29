«Нефтехимик» продлил контракт с Лещенко на год, с Купцовым – на два.

продлил контракт с Лещенко на год, с Купцовым – на два.

Оба нападающих дебютировали за команду в сезоне-2021/22.

27-летний Сергей Купцов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел за нижнекамцев 13 матчей и набрал 5 (3+2) очков. В 3 матчах плей-офф добавил еще 1 (0+1) балл.

26-летний Вячеслав Лещенко перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона из «Витязя». В 10 матчах за новую команду в регулярке набрал 9 (8+1) очков.

В 4 матчах Кубка Гагарина добавил еще 2 (1+1) балла. С общей статистикой игрока в можно ознакомиться здесь.