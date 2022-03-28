«Единая Россия» проведет матч «ZаMиp» с участием команды из ДHP и сборной депутатов в поддержку poccийских вoeнных

«Единая Россия» организует хоккейный матч в поддержку poccийских вoeнных.

Подмосковное отделение проведет игру в Чехове. В матче «ZаМир» примут участие хоккеисты-юниоры из Донецкой народной республики, выступающие за клуб «Донецк», команда «Легенды хоккея» и сборная из депутатов Госдумы, глав городских округов и предпринимателей.

Отмечается, что мероприятие проводится «с целью поддержки российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины, и сбора денежных средств, которые пойдут на нужды жителей Донбасса». Вход будет свободным.

«Мы ждем всех неравнодушных жителей Чехова, поклонников хоккея и тех, кто хочет поддержать российских солдат, жителей Луганской и Донецкой народных республик на нашем матче!

Мы за мир, за правду и за Россию!» – сказал депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган.