В Брянской области прошел хоккейный турнир в знак солидарности с Путиным и поддержки poccийских вoeнных: «Мы Vместе»

В Стародубе состоялся хоккейный турнир в поддержку российских военных.

Мероприятие провели в субботу, 26 марта.

Его устроили в знак солидарности с решением президента Владимира Путина и ради поддержки российских военных. Участниками стали четыре команды от регионального правительства, УМВД, Меленска и Почепа.

Победителями стали хоккеисты из стародубского Меленска. Это любительская команда Стародубского округа.

На арене был растянут баннер в цветах российского флага, на котором было написано: «Москва – Донбасс – Стародуб – мы Vместе»