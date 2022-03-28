В Брянской области прошел хоккейный турнир в знак солидарности с Путиным и поддержки poccийских вoeнных: «Мы Vместе»

В Стародубе состоялся хоккейный турнир в поддержку российских военных.
Мероприятие провели в субботу, 26 марта.
Его устроили в знак солидарности с решением президента Владимира Путина и ради поддержки российских военных. Участниками стали четыре команды от регионального правительства, УМВД, Меленска и Почепа.
Победителями стали хоккеисты из стародубского Меленска. Это любительская команда Стародубского округа.
На арене был растянут баннер в цветах российского флага, на котором было написано: «Москва – Донбасс – Стародуб – мы Vместе»
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