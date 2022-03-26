Леонид Вайсфельд: «Действия Сошникова не могу объяснить. Игрок уже отдал шайбу и не представлял опасности, какой смысл на него идти?»

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Леонид Вайсфельд считает, что «Авангард» не был функционально готов к игре с «Металлургом».

В пятой игре серии (2-3) омский клуб проиграл со счетом 2:5.

«У меня сложилось впечатление, что «Авангард» не был функционально готов к этой игре. Возможно, проблема ограниченного количества игроков обороны сказалась. Хотя Хартли говорил, что они себя уверенно чувствуют, но физиологию не обманешь.

Нет одной причины того, что «Металлург» забил 20 голов в последних четырех матчах. Одна из причин – усталость обороны омичей. На морально-волевых они бы еще могли держаться, но удаление Сошникова, на мой взгляд, подкосило команду. Удивлен, что практически в каждом матче этого плей-офф есть дурацкие удаления – Сошникова, Панина, Керри, и цена их очень высока.

Действия Сошникова я не могу объяснить. Игрок уже отдал шайбу и не представлял опасности, какой был смысл на него идти? В итоге «Авангард» проиграл матч.

Не сказал бы, что Грубец в чем-то виноват, шайба от головы – это просто несчастный случай. Сейчас все стоит на кону, следующий матч для «Авангарда» может быть последним, и выпускать Демченко рискованно. На переправе коней не меняют», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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