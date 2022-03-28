Йоси нужно набрать 5 баллов, чтобы побить рекорд «Нэшвилла» по очкам в регулярке НХЛ. Сейчас у защитника 81 очко, результативная серия продолжается 13 матчей подряд

набрал 81 балл за результативность в нынешнем сезоне .

Защитник записал на свой счет две результативных передачи в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (5:4).

Таким образом, швейцарец довел до 81 (18+63) количество набранных очков в этом сезоне.

Он стал вторым истории в истории «Предаторс», которому удалось набрать 80 очков за сезон. Рекорд франзишы принадлежит – 85 очков в сезоне-2005/06.

Добавим, что 31-летний Йоси продлил свою результативную до 13 матчей подряд, в которых он набрал 27 (4+23) очков.