Василевский сделал голевую передачу и отразил 23 из 24 бросков в матче с «Айлендерс»

Вратарь Андрей Василевский сделал результативную передачу в матче НХЛ.
Голкипер «Тампы» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).
Во втором периоде российский вратарь стал одним из соавторов гола защитника Виктора Хедмана.
Василевский остановил шайбу за воротами, ее подобрал Брэйден Пойнт, затем он отдал передачу на Хедмана, который вошел в зону по правому флангу и нанес точный бросок.
Василевский также отразил 23 броска из 24, одержав свою 33-ю победу в нынешнем сезоне.