Василевский сделал голевую передачу и отразил 23 из 24 бросков в матче с «Айлендерс»

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Вратарь Андрей Василевский сделал результативную передачу в матче НХЛ.

Голкипер «Тампы» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

Во втором периоде российский вратарь стал одним из соавторов гола защитника Виктора Хедмана.

Василевский остановил шайбу за воротами, ее подобрал Брэйден Пойнт, затем он отдал передачу на Хедмана, который вошел в зону по правому флангу и нанес точный бросок.

Василевский также отразил 23 броска из 24, одержав свою 33-ю победу в нынешнем сезоне.

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