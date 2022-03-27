Василевский сделал голевую передачу и отразил 23 из 24 бросков в матче с «Айлендерс»

Вратарь Андрей Василевский сделал результативную передачу в матче .

Голкипер отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против (4:1).

Во втором периоде российский вратарь стал одним из соавторов гола защитника .

Василевский остановил шайбу за воротами, ее подобрал , затем он отдал передачу на Хедмана, который вошел в зону по правому флангу и нанес точный бросок.

Василевский также отразил 23 броска из 24, одержав свою 33-ю победу в нынешнем сезоне.