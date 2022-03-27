Свечников о дубле «Сент-Луису» в день рождения: «Подарок – победа в матче. Это приятнее всего»

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Андрей Свечников высказался о дубле в ворота «Сент-Луиса» в свой день рождения. 

Российскому нападающему «Каролины» исполнилось 22 года. «Харрикейнс» обыграли «Блюз» (7:2) в матче регулярного чемпионата. 

До этого матча Свечников не забивал на протяжении 9 игр подряд. Голы в ворота «Сент-Луиса» стали для него 24-м и 25-м в сезоне – новый личный рекорд. 

«Я считаю, что подарок на день рождения – победа в матче. Это приятнее всего.

Я просто стараюсь играть как можно лучше. И знаю, что голы обязательно придут ко мне.

Сегодня мы играли быстро и использовали удачные отскоки. Надо продолжать в том же духе», – сказал Свечников. 

Андрей Свечников сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Сент-Луисом» в свой день рождения. Он не забивал 9 игр

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