Свечников о дубле «Сент-Луису» в день рождения: «Подарок – победа в матче. Это приятнее всего»

Андрей Свечников высказался о дубле в ворота в свой день рождения.

Российскому нападающему «Каролины» исполнилось 22 года. «Харрикейнс» обыграли «Блюз» (7:2) в матче регулярного чемпионата.

До этого матча Свечников не забивал на протяжении 9 игр подряд. Голы в ворота «Сент-Луиса» стали для него 24-м и 25-м в сезоне – новый личный рекорд.

«Я считаю, что подарок на день рождения – победа в матче. Это приятнее всего.

Я просто стараюсь играть как можно лучше. И знаю, что голы обязательно придут ко мне.

Сегодня мы играли быстро и использовали удачные отскоки. Надо продолжать в том же духе», – сказал Свечников.

Андрей Свечников сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Сент-Луисом» в свой день рождения. Он не забивал 9 игр