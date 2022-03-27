Агент Гусева: «Ни с ЦСКА, ни с каким другим клубом переговоров не ведем»

Агент Никиты Гусева опроверг слухи о переговорах игрока с .

Контракт 29-летнего нападающего со СКА действует до 30 апреля этого года.

Клуб из Санкт-Петербурга будет противостоять ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина.

«Правда ли, что Никита Гусев ведет переговоры с ЦСКА? Прежде всего, будет интересно понаблюдать за финальной серией Западной конференции между двумя армейскими клубами.

Что касается различных инсинуаций и слухов про Никиту, то они не имеют под собой никакой почвы.

Это некорректно и не соответствует действительности. Ни с ЦСКА, ни с каким другим клубом мы переговоров не ведем», – сказал .