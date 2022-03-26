Вячеслав Солодухин: «Серия со СКА была достаточно равной. «Спартаку» не хватило везения»

считает, что серия со СКА (1-4) была достаточно равной.

«Спартак» уступил питерскому клубу (1:2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Серия была достаточно равной, кроме первого матча, где у нас все залетало. Не хватило везения. Голы давались тяжело, надо было забрасывать больше шайбы за игру, но так сложилось.

Расслабленности после победы в первом матче не было. Постарались ее забыть. Считаю, что мы играли ровно. Не хватило второго гола. Например, в четвертом матче мы заслуживали победы.

Мне всегда приятно играть в Петербурге. В Ледовом висят свитера папы и дяди. Приятная атмосфера», – сказал нападающий «Спартака».

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке