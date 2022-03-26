Сушинский об отмененных голах «Авангарда»: «Хоть я и болею за Омск, там все было четко»

считает, что судьи правильно отменили 3 гола «Авангарда».

Это произошло в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с (1:5, 2-2).

«Очень интересная серия между «Металлургом» и «Авангардом», надеюсь, что так и продолжится.

Будет ли семь матчей? Давайте пятый хотя бы сыграем, зачем сейчас седьмой ждать. Будем идти от матча к матчу. А так, почему бы и нет?

Что касается трех отмененных голов «Авангарда» в прошлом матче, то, хоть я и болею за Омск, там все было четко: «вне игры» и попадание Кошечкину в щиток.

Как бы омичи ни хотели засчитать эти голы, тренеры соперника здорово сработали. «Магнитка» прибавила, перестала толкаться, стала играть. Они зачем-то хотели с «Авангардом» потолкаться, но с омичами бесполезно это делать. Там физически сильные ребята», – сказал Сушинский.

Судьи отменили 3 (!) гола «Авангарда», но проиграл он не из-за этого. Серия с «Магниткой» начинается заново