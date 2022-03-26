Группа из 10 генменеджеров клубов НХЛ хочет ввести потолок зарплат в плей-офф (Пьер ЛеБрюн)

Группа из 10 генменеджеров клубов НХЛ хочет ввести потолок зарплат в плей-офф.

Журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн рассказал подробности предстоящего обсуждения потолка зарплат в плей-офф на встрече генеральных менеджеров команд.

«Это обсуждение может ни к чему не привести, поэтому, пожалуйста, не реагируйте слишком остро на этот небольшой инсайд. Тем не менее, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, как ожидается, проведет дискуссию на эту тему с генменеджерами – звучит интригующе.

Насколько я понимаю, есть группа из 10 (или около того) генеральных менеджеров, которые говорили об этом в течение последнего месяца и выступают за то, чтобы потолок зарплат в той или иной форме распространялся на плей-офф. Или, по крайней мере, открыты для обсуждения этого вопроса.

Понятно, что в этом сезоне уже ничего не изменится. Изменения никогда не происходят так быстро. Если ситуация когда-нибудь сдвинется с мертвой точки, то не раньше следующего сезона. И следует отметить, что вопрос потолка зарплат относится к коллективному соглашению, то есть потребуется согласование с профсоюзом.

Но, по крайней мере, лига и генеральные менеджеры будут обсуждать это, что само по себе является новостью», – написал ЛеБрюн.

Генменеджеры НХЛ обсудят вопрос о потолке зарплат в плей-офф (Пьер ЛеБрюн)