Годро – 10-й игрок в истории «Калгари» с 200 шайбами в НХЛ. Он в 3-й раз за карьеру забил 30 голов за сезон

– 10-й игрок в истории с 200 шайбами в .

28-летний американец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:2).

На его счету 579 (200+379) очков в 584 матчах за «Флэймс». В этом сезоне у Годро 85 (30+55) очков в 64 играх. Он в 3-й раз за карьеру забросил 30+ шайб за сезон.

Годро – 10-й игрок в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты Флэймс»), достигший отметки 200 голов.

Выше идут Джером Игинла (525), Тео Флери (364), Джо Нуиндайк (314), Гэри Робертс (257), Кент Нильссон (229), Лэнни Макдоналд (215), Эл Макиннис (213), Шон Монахан (212, продолжает карьеру в клубе) и Эрик Вэйл (206).