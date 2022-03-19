Владелец хоккейного магазина: «Детская топовая клюшка сейчас стоит 25 тысяч рублей. Люди переходят на более дешевые модели»

Владелец магазина «Топ Айс» Алексей Дугин высказался о росте цен на экипировку.

«Товары есть разных категорий. Если брать клюшки, раньше в нашем магазине лучше всего продавались топовые. Сейчас ситуация обратная.

Позволить себе топ могут немногие, потому что такая детская клюшка стоит 25 тысяч рублей. Но ребенок может ломать ее каждые две недели. Люди переходят на более дешевые модели», – сказал Дугин.

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Цены на экипировку Bauer в сети «Время хоккея» выросли на 30%, CCM – на 25%, в магазине «Топ Айс» подорожание составило от 80 до 100% (РБК)