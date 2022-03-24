Еременко о завершении карьеры: «24 часа в сутки нахожусь в команде. Не уделяю время родным, близким»

объяснил, почему решил завершить карьеру.

41-летний вратарь высказался после вылета из Кубка Гагарина после серии 2-го раунда с ЦСКА (0-4).

— Даже если вы завершите карьеру, хотели бы остаться в «Динамо» как тренер вратарей или менеджер? К чему вас тянет?

— Хочется свой опыт передать молодым ребятам. Опыт колоссальный и интересный, я работал со многими тренерами. Но пока отдохну, посмотрю, что и как.

И знаете, я от чего сейчас ухожу? 24 часа в сутки я нахожусь здесь, в команде. Я не уделяю время своим родным, близким. Но когда-то оно должно быть.

А ведь получается так, что мои родные живут практически ради меня. А я взамен не отдаю ничего. То, что у меня есть, я отдаю прежде всего «Динамо» и ребятам, – сказал Еременко.