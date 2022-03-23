Йоси сделал 60 голевых передач в 62 матчах сезона. Это лучший результат для защитников с 1994 года – после Зубова

Теги Нэшвилл Пол Кария Жан-Пьер Дюмон Сергей Зубов НХЛ Роман Йоси Хоккей

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси сделал 60 голевых передач в 62 матчах сезона.

Швейцарец отметился баллом за результативность при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:6). 

Он достиг отметки 60 передач за сезон быстрее всех защитников за последние 28 лет. В сезоне-1993/94 Сергею Зубову («Рейнджерс») хватило 61 матча. 

Йоси набрал 78 (18+60) очков в 62 матчах и идет на 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Он набирает очки в 11 матчах подряд – 3-я по продолжительности серия в истории «Предаторс». Рекордом владеет Жан-Пьер Дюмон (16 матчей в сезоне-2007/08). 

Добавим, что рекорд клуба по очкам за сезон принадлежит Полу Карии – 85 (2007/08). Текущий результат Йоси – уже 2-й в истории. 

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