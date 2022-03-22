Окулов о большинстве ЦСКА: «Нужно его поднимать, без этого компонента идти до конца тяжело. Не хватает последнего паса»

рассказал о проблемах при игре в большинстве.

Армейцы выиграли у (2:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина и ведут со счетом 3-0.

– Константин, в этом плей-офф вы один из лидеров команды. Но в регулярке, казалось, что не могли нащупать свою игру. Сказался уход ваших партнеров по звену – Шалунова и Мамина?

– Конечно, куда без них. (улыбается). Я не думаю, что это сказалось настолько сильно. Но были определенные моменты. Конечно, привыкаешь к одному сочетанию, когда играешь весь сезон. Каждый знает, кто и куда двигается, кто и куда бежит. Но я считаю, что все равно я профессиональный игрок, который должен играть с любым партнером и уж точно свои 10 голов за сезон забивать.

– По вашим ощущениям можно ли сказать, что вы играете с некоторым запасом прочности? Будет ли чрезмерное волнение послезавтра, когда до финала конференции останется один последний шаг?

– Когда на лед выйдешь, уже не будет волнения. Утром проснешься, какие-то мысли могут быть. Знаете, по прошлому финалу, вы помните, тоже был уже последний шаг, счет в серии 2:1, вели в матче, но за доли секунды все меняется и потом ничего сделать невозможно. Надо не думать, что это последний шаг, просто выйти, успокоиться и играть в свою игру. Тогда, думаю, будет все хорошо.

– Вроде бы в четвертом матче с «Локомотивом» поймали химию в большинстве, но сейчас не получается его реализовать. В чем причина, как вы считаете?

– Буквально сегодня этот момент разбирали. Я думаю, что не хватает последнего паса, последнего грамотного решения. Потому что и броски есть, у нас мастеровитые ребята, которые могут довести шайбу, соорудить какой-то интересный момент. Думаю, что этого нам не хватает.

Конечно, нужно бросать. Но в концовке нужно включать хладнокровие, решать момент. Мы должны это делать, нужно поднимать свое большинство. Потому что, если мы хотим идти до конца, без этого компонента будет тяжело, – сказал Окулов.