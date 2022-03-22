«Каролина» взяла только 25% кэпхита Доми за счет участия в сделке «Флориды». «Пантерс» получили права на Коршкова

взяла только 25% кэпхита Доми за счет участия в сделке «Флориды».

Обмен с участием нападающего получился трехсторонним.

«Коламбус» удержал 50% кэпхита нападающего в ведомости (2,65 миллиона долларов из 5,3) и получил от «Каролины» права на 19-летнего защитника Эйдана Грещука, выступающего в NCAA за Бостонский колледж.

взяла на себя 25% кэпхита Доми (1,325 млн) и получила 2 актива. От – выбор в 6-м раунде драфта, от «Каролины» – права на российского форварда .

«Каролина» получила от «Флориды» Доми с 25% кэпхита (1,325 млн) и права на 22-летнего защитника Тайлера Инамото, выступающего за университет Висконсина в NCAA.

27-летний Макс Доми набрал 32 (9+23) очка в 57 матчах текущего сезона НХЛ за «Блю Джекетс».