«Аризона» выменяла права на Макбэйна у «Миннесоты» на пик 2-го раунда. Форвард сыграл за Канаду на Олимпиаде-2022

выменяла права на Джека Макбэйна у «Миннесоты» на пик 2-го раунда на драфте НХЛ-2022.

«Уайлд» достался выбор, изначально принадлежавший «Ванкуверу».

22-летний нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте-2018 под общим 63-м номером в третьем раунде.

В последние 4 сезона он выступал в NCAA за Бостонский колледж. В текущем сезоне в его активе 33 (19+14) очка в 24 матчах.

Также он принял участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. На его счету 2 (1+1) очка в 5 матчах на турнире.

Сообщалось, что пошла на обмен прав, так как игрок уведомил клуб, что не собирается подписывать с ним контракт.

Макбэйн может стать неограниченно свободным агентом 15 августа, но утверждается, что «Койотис» договорились с ним о подписании соглашения.