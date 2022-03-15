Агент Зарипова про «Ак Барс»: «Может, придет другой тренер и скажет, что он категорически против Даниса. Не знаю, продолжит ли карьеру»

Агент Даниса Зарипова высказался по поводу будущего хоккеиста .

– Мы не знаем пока, кто тренер будет, как все будет пока. Думаю, вопрос с Зариповым – это однозначно не первоначальный сейчас. Пока нет тренера, который должен понять, нужен ему игрок или нет.

Сначала с тренера же все начинается. Может, придет другой тренер и скажет, что он категорически против Зарипова. Будем начинать от печки, ждем, пока будет официально объявлено, кто будет тренер, а дальше уже будем решать вопрос с Зариповым.

Я не знаю, честно, продолжит ли он карьеру на 100%. Я думаю, что Данис сам себе на этот вопрос не ответил еще. Когда он примет решение об окончании карьеры, думаю, что официально об этом объявит.

Сейчас так может получиться, что иностранцы не приедут. Все что угодно, может быть, скажут: Данис, давай посмотрим, может, поиграешь годок там. Не знаю.

Такой вопрос не первоочередной, к нему мы даже мы пока не собираемся даже возвращаться в ближайшие две недели. Это все чуть позже будет. Времени предостаточно. Он на рынок все равно выходит как неограниченно свободный агент, по этому вопросу можно спокойно разговаривать в мае или в апреле.

– Останется ли Зарипов, если «Ак Барс» продолжит тренировать Квартальнов?

– Не знаю. Надо будет с Квартальновым садиться за стол переговоров и поговорить. Вы же знаете, есть состав, сегодня этот игрок нужен, а завтра, может быть, он уже не нужен, – заявил .