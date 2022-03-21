Дебраск подписал 2-летний контракт с «Бостоном» с зарплатой 4 млн долларов в год. Игрок ранее просил обмен из клуба

Теги Бостон НХЛ Джейк Дебраск Хоккей

Джейк Дебраск согласовал новый контракт с «Бостоном».

«Брюинс» подписали с 25-летним форвардом двухлетнее соглашение на восемь миллионов долларов.

Среднегодовая зарплата канадца составит четыре миллиона долларов.

Отметим, что по ходу текущего сезона нападающий запрашивал обмен из «Бостона». В этом чемпионате Дебраск набрал 26 (15+11) очков в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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