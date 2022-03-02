Дебраск по-прежнему хочет уйти из «Бостона». Он забил 7 голов в последних 6 матчах

Нападающий Джейк Дебраск по-прежнему хочет покинуть .

«Агент хоккеиста сообщил командам, что они готовы подписать новый контракт, чтобы облегчить сделку.

Многие команды обеспокоены квалификационным предложением в размере 4,4 миллиона долларов, чтобы сохранить права на его этим летом.

Возможно, сумма контракта будет чуть меньше – и все будут довольны», – заявил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Ранее канадский хоккеист уже запросил обмен из «Бостона». Однако в последних шести играх форвард забросил семь шайб.

Всего в этом сезоне Дебраск набрал 24 (14+10) очка в 49 матчах.