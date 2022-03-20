Антипин об уходе легионеров: «Все расстроились. Но это сплотило «Салават», где-то сыграло на руку команде»

считает, что уход легионеров сплотил «Салават».

– Так получилось, что большое внимание к «Салавату» было приковано из-за ухода всех легионеров. И со стороны казалось, что команда на этом фоне сплотилась и во многом на кураже прошла «Сибирь». Как внутри коллектива эти потери ощущались?

– Конечно, первые впечатления и эмоции – все расстроились, что уехали лидеры. Но соглашусь, что это сплотило команду. Может, раскрепостило многих.

Сейчас каждый должен взять на себя роль лидера, каждому дан шанс. Где-то это сыграло на руку команде, – сказал защитник в интервью «Бизнес Online».