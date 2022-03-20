«Вашингтон» интересуется Доми. На него могут претендовать «Колорадо» и «Бостон» (Джефф Марек)

, и интересуются форвардом .

«Это один из игроков, за которым стоит следить в понедельник. У него истекает срок контракта.

Мы считаем, что «Вашингтон» очень заинтересован. «Колорадо» и «Бостон», возможно, тоже. Но у «Вашингтона» могут возникнуть проблемы с потолком зарплат.

Поэтому возможно участие в обмене третьей стороны или же придется удержать часть его зарплаты», – сказал инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

27-летний Доми набрал 32 (9+23) очка в 57 матчах текущего сезона за «Блю Джекетс». Срок его контракта с кэпхитом 5,3 миллиона долларов истекает летом этого года.