«Вашингтон» интересуется Доми. На него могут претендовать «Колорадо» и «Бостон» (Джефф Марек)

«Вашингтон», «Бостон» и «Колорадо» интересуются форвардом Максом Доми.
«Это один из игроков, за которым стоит следить в понедельник. У него истекает срок контракта.
Мы считаем, что «Вашингтон» очень заинтересован. «Колорадо» и «Бостон», возможно, тоже. Но у «Вашингтона» могут возникнуть проблемы с потолком зарплат.
Поэтому возможно участие в обмене третьей стороны или же «Коламбусу» придется удержать часть его зарплаты», – сказал инсайдер Sportsnet Джефф Марек.
27-летний Доми набрал 32 (9+23) очка в 57 матчах текущего сезона за «Блю Джекетс». Срок его контракта с кэпхитом 5,3 миллиона долларов истекает летом этого года.