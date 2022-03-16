Тренер детской команды подрался с судьей, который толкнул игрока. Ему сделали выговор

Тренеру детской хоккейной команды «Сигнал» сделали выговор за драку с судьей.

Об этом сообщил директор спортивной школы «Метеор-Сигнал» Владислав Фомин.

По его словам, тренеру Руслану Шаяхметову объявили выговор за драку с судьей после товарищеского матча детских команд.

«Мы приняли решение – он пока работает, у него выговор до первого замечания. Дали человеку шанс еще один пока», – сказал Фомин.

Директор школы добавил, что дело о драке еще должна рассмотреть .

Матч прошел 26 февраля в ледовом дворце «Айсберг».

Позже родители игроков предоставили запись эпизода, после которого начался конфликт. На нем видно, как судья, разнимая хоккеистов, толкнул одного из них. Ребенок получил травму.

Шаяхметов извинился за драку с судьей. Родители попросили не увольнять тренера.