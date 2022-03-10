Более 300 человек из академии «Авангарда» поддержали Мирошниченко: «Иван, мы с тобой»

Теги Авангард травмы КХЛ детский хоккей Иван Мирошниченко Хоккей

Игроки и сотрудники академии «Авангарда» записали обращение в поддержку Ивана Мирошниченко.

Ранее «Авангард» объявил, что 18-летний Мирошниченко проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

«Более 300 человек из хоккейной академии «Авангарда» – игроки и сотрудники – пожелали Ивану Мирошниченко здоровья и скорейшего возвращения на лед», – указано в описании ролика.

«Иван, мы с тобой. Скорее выздоравливай», – говорится в видео.

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