Более 300 человек из академии «Авангарда» поддержали Мирошниченко: «Иван, мы с тобой»

Игроки и сотрудники академии «Авангарда» записали обращение в поддержку .

Ранее «Авангард» объявил, что 18-летний Мирошниченко проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

«Более 300 человек из хоккейной академии «Авангарда» – игроки и сотрудники – пожелали Ивану Мирошниченко здоровья и скорейшего возвращения на лед», – указано в описании ролика.

«Иван, мы с тобой. Скорее выздоравливай», – говорится в видео.