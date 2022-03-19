Александр Юдин: «Госпожа удача полностью отвернулась от СКА, все рикошеты были за «Спартак». Истинное соотношение сил увидим во 2-м матче»

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Александр Юдин считает, что СКА не повезло в первом матче серии со «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга был разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:6.

«Бесспорно, итоговый счет не отображает истинной картины. Это был не день СКА. Госпожа удача полностью отвернулась от питерского клуба, а спартаковцам, наоборот, везло во всем. Все рикошеты были за «Спартак».

Уверен, что серия будет интересная и истинное соотношение сил мы увидим послезавтра, во втором матче серии. Думаю, что в этом противостоянии мы увидим пять-шесть матчей», – сказал экс-игрок обоих клубов. 

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