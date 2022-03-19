поделился эмоциями после первой шайбы в Кубке Гагарина.

– Насколько вам помогла игровая практика в МХЛ?

– Игровая практика, конечно, помогла. Я играл и в МХЛ, и в ВХЛ. Получилось в этом сезоне, который еще продолжается, сыграть много матчей. Ко встрече со подошел в хорошей форме.

– Вы очень давно не играли при полных трибунах. Какие были ощущения, когда вышли на лед? Что нужно было делать после 3:0, чтобы не дать сопернику отыграться?

– Готовились долго к этому матчу. Болельщиков было, конечно, много, и наши тоже приехали. Когда счет был 3:0, самым главным было не расслабляться, продолжать играть в тот же хоккей – это нам говорили тренеры. Мы выполнили установку.

– Для вас это был первый матч в плей-офф КХЛ, вы забросили первую шайбу в . Расскажите о своих эмоциях.

– Эмоции, конечно, положительные. Незабываемый момент – в первом матче забросить шайбу. Самое главное – результат. Команда выиграла, мы помогли ей это сделать, – сказал 19-летний защитник .