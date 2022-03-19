Хуснутдинов про 1:6 от «Спартака»: «Пропустили довольно глупые голы. Сегодня больше везло им»

Форвард СКА Марат Хуснутдинов посетовал на невезение после 1:6 от .

Клуб из Санкт-Петербурга был разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Что не получилось в этом матче?

– Во-первых – реализовать свои моменты. Пропустили довольно глупые голы. Соперник этим воспользовался и засушил игру. В этом была проблема.

– Понятно, что первый период не удался. Во втором и третьем показалось, что по движению выровнялись с соперником. Почему только одну шайбу удалось забросить?

– Сегодня больше везло им. Не реализовали свои моменты, повторюсь. Это и подкосило, наверное. Во втором и третьем периодах было достаточно моментов, чтобы вернуть игру. Не получилось. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре. Серия только началась. Наши болельщики всегда нас поддержат, а мы будем стараться их радовать.

– Вас выпускали с Кузьменко и Бурдасовым. Какие ощущения от этого сочетания?

– У нас в команде все готовы друг с другом сыграть. Все тренировались в сезоне, все равно были перестановки. Так что меня это не удивило. Знаем друг друга, знаем, что как делать. Сегодня чуть-чуть не получилось, сейчас подредактируем и уже с новыми силами выйдем на второй матч.

– Но объем катания рядом с такими ребятами больше?

– Скорости достаточно высокие, побыстрее игра идет, – сказал Хуснутдинов.