Антон Бурдасов: «СКА ждет тяжелую серию со «Спартаком». Физически они хорошо подготовились, а найти тонус – вопрос времени»

дал комментарий перед стартом серии Кубка Гагарина против .

– Как провели две недели после серии с минским «Динамо»?

– Мы отрабатывали свои тактические схемы, нюансы.

Исправляли ошибки, на которые нам указало минское «Динамо». Проработали «Спартак», просмотрели соперника – все в штатном режиме.

– Насколько сложными будут матчи против «Спартака»?

– Как вы видели, все игры с «Динамо» были очень тяжелыми. Счет в серии 4:0, но это ни о чем не говорит, матчи были трудными.

Со «Спартаком» ждем тоже тяжелую серию: они вышли в плей-офф, там есть мастеровитые ребята, хорошая команда. В плей-офф нет легких соперников.

– У «Спартака» не было игровой практики. Насколько этот фактор будет влиять?

– Мы тоже довольно давно не играли. Возможно, сопернику потребуется на один матч больше, чтобы вернуть игровой тонус.

Эти мелкие детали очень важны: быстрота принятия решений отличается от той, что есть в тренировочном процессе.

Физически «Спартак», уверен, хорошо подготовился, а найти тонус – вопрос времени, – сказал нападающий .