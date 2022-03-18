Сергей Гимаев-младший: «Авангард» – самая организованная команда, система Хартли – главная сила. Думаю, в серии с «Металлургом» будет семь матчей»

Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями о серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом».
«Это будет непредсказуемая серия! «Магнитка» уверенно прошла серию против «Барыса». Конечно, результативно действовала атака, но главным героем я бы назвал Василия Кошечкина.
Команду покинул Юхо Олкинуора, Кошечкин появился в воротах и просто их забетонировал, лишив «Барыс» хоть каких-то шансов побороться за выход во второй раунд. «Металлург» – ровная команда, без слабых мест, там нет яркого лидера, но каждый из игроков может преподнести сюрприз.
Недаром команда стала лучшей в регулярке. Их следующий соперник, «Авангард» – действующий чемпион, они обыграли мощный «Ак Барс» в первом раунде.
Нельзя не отметить фантастическую игру Шимона Грубеца на первой стадии. В составе хватает хороших игроков – Сергей Толичнский, Корбан Найт, Арсений Грицюк.
Но особенно важно то, что «Авангард» сейчас является самой организованной командой. Система Боба Хартли – главная сила омичей. «Авангард» продемонстрировал систему в шестом матче, сыграл безупречно и не дал «Ак Барсу» ничего сделать.
Минус для «Авангарда» – отъезд финских защитников. Он уже сказался на команде, и ещё скажется в будущем. К тому же травму получил Кирилл Готовец. Он может вернуться к серии против «Металлурга», но даже так на игроков обороны омичей упадет повышенная нагрузка. Дамир Шарипзянов, Алексей Береглазов уже играли по тридцать минут за матч.
Словом, глубина состава это единственная, но существенная проблема «Авангарда». Думаю, в этой серии будет семь матчей, а вот кто выиграет – сложно предугадать, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.