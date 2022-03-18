Сергей Гимаев-младший: «Авангард» – самая организованная команда, система Хартли – главная сила. Думаю, в серии с «Металлургом» будет семь матчей»

Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями о серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом».

«Это будет непредсказуемая серия! «Магнитка» уверенно прошла серию против «Барыса». Конечно, результативно действовала атака, но главным героем я бы назвал .

Команду покинул Юхо Олкинуора, Кошечкин появился в воротах и просто их забетонировал, лишив «Барыс» хоть каких-то шансов побороться за выход во второй раунд. «Металлург» – ровная команда, без слабых мест, там нет яркого лидера, но каждый из игроков может преподнести сюрприз.

Недаром команда стала лучшей в регулярке. Их следующий соперник, «Авангард» – действующий чемпион, они обыграли мощный «Ак Барс» в первом раунде.

Нельзя не отметить фантастическую игру на первой стадии. В составе хватает хороших игроков – Сергей Толичнский, , .

Но особенно важно то, что «Авангард» сейчас является самой организованной командой. Система Боба Хартли – главная сила омичей. «Авангард» продемонстрировал систему в шестом матче, сыграл безупречно и не дал «Ак Барсу» ничего сделать.

Минус для «Авангарда» – отъезд финских защитников. Он уже сказался на команде, и ещё скажется в будущем. К тому же травму получил . Он может вернуться к серии против , но даже так на игроков обороны омичей упадет повышенная нагрузка. , уже играли по тридцать минут за матч.

Словом, глубина состава это единственная, но существенная проблема . Думаю, в этой серии будет семь матчей, а вот кто выиграет – сложно предугадать, – сказал бывший защитник клубов .