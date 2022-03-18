Жиру оставят в запасе в следующих матчах «Филадельфии» из-за возможного обмена 

«Филадельфии» может обменять в ближайшее время.

Капитан «Флайерс» принял участие в игре против «Нэшвилла» (5:4). Он стал вторым игроком в истории клуба, проведший 1000 матчей в НХЛ.

Ожидается, что в следующих матчах Жиру играть не будет. Форвард не отправился с «Филадельфией» на выездной матч против «Оттавы», также не планируется его появление на льду в игре с «Айлендерс».

Это связано с тем, что 34-летний хоккеист может быть обменян в другой клуб до 21 марта, когда в наступит дедлайн.

Активный интерес к нападающему проявляют «Флорида» и «Колорадо».