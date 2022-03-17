Бедард – первый за 30 лет игрок, забивший 40 голов за сезон WHL в 16 лет. Коннор набирает очки 19 матчей подряд

16-летний забросил 40 шайб в регулярном чемпионате WHL.

Канадец набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча против «Летбриджа» (6:4).

На счету нападающего «Реджайны» стало 79 (40+39) очков в 49 играх чемпионата.

Добавим, что форвард набирает очки на протяжении последних 19 матчей подряд.

Также Бедард стал первым за последние 30 лет хоккеистом, который в возрасте 16 лет забросил 40 шайб за сезон в . В сезоне-1992/93 Джефф Фризен забил 45 голов за чемпионат.

Бедард считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым.