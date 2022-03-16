Форвард «Сент-Луиса» Бозак выбыл на месяц из-за травмы нижней части тела

Форвард пропустит как минимум месяц из-за повреждения.

Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг объявил о том, что 35-летний игрок получил травму нижней части тела, из-за которого не сможет выступать как минимум 4 недели. Через месяц состояние нападающего вновь оценят специалисты.

Главный тренер команды уточнил, что инцидент произошел вчера на тренировке и речь идет о «вывихе».

В текущем сезоне Бозак провел 47 матчей в и набрал 11 (3+8) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.