Экс-глава «Авангарда»: «Была идея пригласить Знарка 4 года назад. Он не был готов вернуться в хоккей»

Экс-президент «Авангарда» высказался о тренерских перестановках в .

– Думаю, что топовым клубам придется смотреть в сторону молодых специалистов. Если, конечно, Борис Петрович Михайлов не захочет возобновить тренерскую карьеру, или, к примеру, вечно молодой Владимир Крикунов не объявится где-нибудь.

– Кого имеете в виду под молодыми специалистами?

– Андрея Разина, того же Николая Заварухина, у которого хороший тренерский штаб. Не исключаю, что после такого сезона могут пойти на повышение Олег Леонтьев и Андрей Мартемьянов, которые работали в скромных по финансовым возможностям клубам, но добились неплохих результатов. Также упомяну Михаила Кравеца, при котором «Витязь» показывал хороший, активный, веселый хоккей.

– Верите ли в то, что возобновят тренерские карьеры и ?

– Не хочу заниматься угадайкой, журналистам лучше спросить у них напрямую.

Могу лишь рассказать собственную историю, связанную со Знарком. Когда я стал президентом , у нас была идея пригласить Олега Валерьевича, но он тогда сказал, что еще не готов вернуться в хоккей. Но это было четыре года назад, – сказал Сушинский.