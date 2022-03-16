Экс-глава «Авангарда»: «Была идея пригласить Знарка 4 года назад. Он не был готов вернуться в хоккей»

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Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о тренерских перестановках в КХЛ.

– Думаю, что топовым клубам придется смотреть в сторону молодых специалистов. Если, конечно, Борис Петрович Михайлов не захочет возобновить тренерскую карьеру, или, к примеру, вечно молодой Владимир Крикунов не объявится где-нибудь.

– Кого имеете в виду под молодыми специалистами?

– Андрея Разина, того же Николая Заварухина, у которого хороший тренерский штаб. Не исключаю, что после такого сезона могут пойти на повышение Олег Леонтьев и Андрей Мартемьянов, которые работали в скромных по финансовым возможностям клубам, но добились неплохих результатов. Также упомяну Михаила Кравеца, при котором «Витязь» показывал хороший, активный, веселый хоккей.

– Верите ли в то, что возобновят тренерские карьеры Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов?

– Не хочу заниматься угадайкой, журналистам лучше спросить у них напрямую.

Могу лишь рассказать собственную историю, связанную со Знарком. Когда я стал президентом «Авангарда», у нас была идея пригласить Олега Валерьевича, но он тогда сказал, что еще не готов вернуться в хоккей. Но это было четыре года назад, – сказал Сушинский.

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