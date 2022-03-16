Губернатор Омской области: «Решение о переносе МЧМ не должно расстраивать, «Арена-Омск» будет сдана в срок. Главное – «Авангард» вернется»

Александр Бурков сообщил, что строительство «Арены-Омск» идет в соответствии с графиком.

Губернатор Омской области посетил помещения основного здания арены и зрительские павильоны досмотра.

«Решение о переносе из Омска и Новосибирска чемпионата мира среди молодежных команд нас не должно расстраивать, потому что спортивный объект «Арена» будет сдан, как и планировалось, в сентябре этого года.

Самое главное – вернется наш родной боевой «Авангард». Сегодня мы дистанционно следим за игрой нашей команды в плей-офф. Со следующего сезона мы уже будем смотреть матчи наших любимых хоккеистов на своей арене.

Что касается многофункционального спорткомплекса «Арена», строительство идет в соответствии с графиком. Работы выполнены на объекте более чем на 67%. Основная импортная составляющая – лифты, эскалаторы, холодильная установка для подготовки льда, – закуплена, завезена, и часть уже смонтирована на этом объекте.

Снаружи идет остекление, монтаж алюминиевых плит, – все это производится на Урале, на наших российских предприятиях. Объект будет закончен в срок.

В наших планах большая программа благоустройства территории вокруг арены: подъездные дороги, пешеходные тротуары, парк «Прибрежный», который будут посещать не только любители хоккея, но и все омичи, гости города. Деньги предусмотрены и уже доведены до муниципалитета. Эта работа будет проделана в летний период», – сказал Бурков.