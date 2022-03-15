Широков о серии со СКА: «Спартак» несколько месяцев не играл, это довольно тяжело. Если будем одним кулаком, шанс есть»

высказался о шансах в серии против .

Московский клуб вышел во второй раунд Кубка Гагарина без борьбы, так как «Йокерит» снялся с турнира. Последний официальный матч команда провела 9 января против «Адмирала».

«Настроение хорошее, готовность увидим, потому что несколько месяцев не играли, это довольно тяжело. Маленькими короткими сменами будем входить в игру и надеемся, что все будет хорошо.

Я не думал, в чем наше преимущество. В первую очередь мы должны показать хорошую командную игру, и, если мы будем одним кулаком и биться друг за друга, у нас есть шанс пройти дальше», – сказал форвард «Спартака».