Широков о серии со СКА: «Спартак» несколько месяцев не играл, это довольно тяжело. Если будем одним кулаком, шанс есть»

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Сергей Широков высказался о шансах «Спартака» в серии против СКА

Московский клуб вышел во второй раунд Кубка Гагарина без борьбы, так как «Йокерит» снялся с турнира. Последний официальный матч команда провела 9 января против «Адмирала». 

«Настроение хорошее, готовность увидим, потому что несколько месяцев не играли, это довольно тяжело. Маленькими короткими сменами будем входить в игру и надеемся, что все будет хорошо.

Я не думал, в чем наше преимущество. В первую очередь мы должны показать хорошую командную игру, и, если мы будем одним кулаком и биться друг за друга, у нас есть шанс пройти дальше», – сказал форвард «Спартака». 

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