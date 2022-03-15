«Колорадо» обменял Джоста в «Миннесоту» на Нико Штурма. «Эвеланш» сократили платежку на 1,3 млн долларов

Нападающий Тайсон Джост перешел в «Миннесоту» из .

В качестве компенсации «Эвеланш» получили форварда .

Джосту 24 года. Он был выбран в первом раунде драфта-2016 под общим 10-м номером. Канадец выступал за «Колорадо» с сезона-2016/17.

В текущем сезоне Джост набрал 14 (6+8) очков в 59 матчах регулярного чемпионата . Его контракт с зарплатой 2 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2022/23.

Штурму 26 лет. В этом сезоне он отметился 17 (9+8) баллами в 53 играх. Его контракт с зарплатой 725 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.